Calcio, serie D: punto prezioso per il Seregno nella sfida per i playout - VIDEO VIDEO - La speranza di disputare i playout di serie D è ancora accesa per il Seregno dopo il 2-2 in rimonta sul campo dell’Olginatese: due gol segnati in sei minuti, come era già successo con la Folgore Caratese.

L’appuntamento con la vittoria è stato ancora una volta rimandato, ma il punto conquistato appare comunque di fondamentale importanza per la classifica, perché ha consentito di mantenere inalterato il vantaggio sul Derthona e di ampliare quello sul Castellazzo Bormida e permette di continuare a sperare di poter disputare i playout. È questo il sunto del pareggio in doppia rimonta, il secondo consecutivo, strappato dal Seregno sul campo dell’Olginatese, in coda ad una prestazione tutt’altro che brillante sul piano del gioco, condizionata in maniera pesante dall’errore del portiere Constantin Lupu, che al 9’ ha letto male un rilancio di Giacomo Fabiani, facendosi scavalcare dalla palla e regalando una chance facile a Giacomo Canalini, che ha rotto il ghiaccio.

Il giovane estremo difensore romeno si è poi riscattato, murando nel prosieguo della prima frazione un paio di opportunità costruite da Emanuel Valenta in contropiede. Nell’intervallo, il tecnico ospite Matteo Andreoletti ha provato a dare la scossa ai suoi, inserendo Andrea Gambino, Davide Rossi ed Andrea Acquistapace, al posto di Gianmarco Caon, Maicol Cavalcante ed Alessandro Pribetti. Gli azzurri hanno però scontato anche nel secondo tempo le difficoltà nel trovare spazi già registrate nel primo e così, quando al 33’ ancora Canalini ha firmato il raddoppio, insaccando con uno splendido destro di controbalzo, il copione del pomeriggio pareva scritto. Qui però i seregnesi hanno trovato la forza per reagire ed al 36’ Davide Rossi ha riaperto i conti, realizzando con un rasoterra rabbioso in mischia, su assist di Andrea Ronchi.



Allo scadere, dopo che il già citato Lupu aveva negato a Davide Menegazzo il tris, l’esordiente Matteo Barzotti, uno dei tanti ex di turno, ha impattato in mischia, al culmine di una lunga manovra iniziata da Andrea Gritti e rifinita da Luca Artaria. Al fischio finale, la squadra si è fermata a parlare per qualche minuto con i tifosi della Curva Nord, che hanno sollecitato un salto di qualità a livello mentale per centrare l’obiettivo della salvezza, ricevendo in cambio l’assicurazione del massimo impegno da qui al termine della stagione.

Olginatese-Seregno 2-2

Marcatori: 9’ pt Canalini (O); 33’ st Canalini (O), 36’ Rossi (S), 45’ Barzotti (S)

Olginatese: Iali; Fabiani, Carlone, Caputo; Narducci, Lacchini, Tchetchoua, Passoni (30’ st N’Guessan), Menegazzo; Valenta, Canalini (40’ st Nasatti). A disp.: Festinese, Calloni, Rossini, Piasini, Calviello e Cataldi. All.: Gusmeroli.

Seregno: Lupu; Ronchi (43’ st Calmi), Gritti, Mara, Pribetti (1’ st Acquistapace); Esposito, Caon (1’ st Gambino), Cavalcante (1’ st Rossi); Iori (15’ st Capelli); Artaria, Barzotti. A disp.: Sangalli, Ondei, Djuric e Cannizzaro. All.: Andreoletti.

Arbitro: Picchi di Lucca.

Note: ammoniti Tchetchoua (O), Canalini (O) e Barzotti (S).

