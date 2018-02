Calcio, serie D: poker del Seregno contro la Pro Sesto, la salvezza non è un sogno - VIDEO VIDEO - Quarto successo consecutivo per il Seregno che ora è quattordicesimo nella classifica di serie D: la salvezza diretta non è più un sogno. Il poker è arrivato contro la big Pro Sesto allo stadio Breda.

Il mese da sogno vissuto con Roberto Bonazzi in panchina dal Seregno è stato coronato dal quarto successo consecutivo, ottenuto contro tutti i pronostici della vigilia sul campo del Breda di Sesto San Giovanni. Gli azzurri hanno superato 3-1 la Pro Sesto, terza in classifica prima del match ex aequo con la Caronnese, raggiungendo così per la prima volta nella stagione la quattordicesima piazza della graduatoria del girone A del campionato di serie D, che a fine torneo darà diritto alla salvezza diretta.

L’impresa è stata firmata nella frazione iniziale dai gol di Matteo Cannizzaro al 6’ e di Alessandro Capelli alla mezz’ora e nella ripresa dal tris di Luca Artaria al 5’, solo inframmezzati dal momentaneo pareggio di Francesco Viscomi al 15’. Al 9’ del secondo tempo protagonista della scena è stato il portiere ospite Mikel Sangalli, che ha respinto un rigore calciato da Filippo Guccione, concesso dall’arbitro Davide Di Marco di Ciampino per un fallo di Maicol Cavalcante su Gilles Duguet. Nel finale, Luca Di Renzo su punizione ha centrato la traversa per i locali.

Pro Sesto-Seregno 1-3

Marcatori: 6’ pt Cannizzaro (S), 15’ Viscomi (P), 30’ Capelli (S); 5’ st Artaria (S).

Pro Sesto: Faccioli; Viganò, Bernardi, Viscomi, Raffaglio (19’ st Campanella); Fumagallli (30’ st Ficco), Corti; Duguet, Guccione, Scapuzzi; Di Renzo. A disp.: Fonsato, Cortinovis, Romano, Martino, Paparella, D’Antoni e Branicki. All.: Parravicini.

Seregno: Sangalli; Ronchi (22’ st Acquistapace), Ondei, Gritti, Cavalcante, Capelli; Esposito, Rossi, Cannizzaro; Artaria (24’ st Gambino), Barzotti (40’ st Grandi). A disp.: Lupu, Borlina, Pribetti, Djuric, Caon ed Iori. All.: Bonazzi.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Note: ammoniti Di Renzo (P), Viscomi (P), Guccione (P), Esposito (S), Artaria (S), Cavalcante (S) e Cannizzaro (S). Recuperi: 1’ pt. 3’ st.

