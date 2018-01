Calcio, serie D: pari e scintille tra Seregno e Folgore Caratese VIDEO Le interviste - Nel derby della Brianza del girone A della serie D, il Seregno ha vendicato la sconfitta dell’andata (5-0) con un pareggio in rimonta sulla Folgore Caratese. Un risultato che non cambia le classifiche, ma soddisfa gli azzurri.

Se all’andata il derby della Brianza inserito nel calendario del girone A del campionato di serie D aveva sorriso alla Folgore Caratese, che in riva al Lambro si era imposta con un netto 5-0, stavolta ad uscire dal campo maggiormente soddisfatto è stato il Seregno. Allo stadio Ferruccio, il match è terminato 2-2, con i padroni di casa che hanno rimontato nel finale il doppio svantaggio che era maturato fin lì.

Dopo un primo tempo che ha visto i ragazzi di Andreoletti offrire gli spunti migliori, la contesa si è infiammata nella ripresa. Al 9’ un tocco di Cavalcante ha trasformato in oro un passaggio di Carbonaro per Drovetti, che di destro ha insaccato. Al 21’ sempre Drovetti ha servito Giuseppe Gambino, che dopo una lunga volata ha infilato sul suo palo il colpevole Sangalli, scatenando le proteste della panchina locale per un presunto fuorigioco, smentito dalle immagini (espulso nella circostanza il direttore sportivo Proserpio).



Calcio, Seregno: l'esultanza della Folgore Caratese dopo la rete del 2-0 di Giuseppe Gambino

(Foto by Paolo Colzani)

Con il risultato che pareva ormai in cassaforte, gli ospiti si sono fatti sorprendere in dirittura d’arrivo da due azioni fotocopia. Al 39’ un cross di Ronchi ha creato scompiglio, con Andrea Gambino che ha controllato e di destro ha dimezzato lo scarto. Tempo 60’’ ed una pennellata di Capelli, il cui ingresso è stato determinante come quello dell’esordiente Djuric, ha liberato Artaria, la botta del quale ha incocciato nella gambe di Monticone, prima di chiudere la sua corsa in rete.

La divisione della posta non ha mutato granché la classifica delle due formazioni, con il Seregno sempre sospeso tra la zona retrocessione e quella playout e la Folgore Caratese ai margini di quella playoff.

Seregno-Folgore Caratese 2-2

Marcatori: 9’ st Drovetti (F), 21’ G. Gambino (F), 39’ A. Gambino (S), 40’ Artaria (S).

Seregno: Sangalli; Ronchi, Mara, Gritti, Acquistapace (29’ st Pribetti); Caon (18’ st Djuric), Esposito, Cavalcante (15’ st Capelli); Artaria; Iori (23’ st Calmi), A. Gambino. A disp.: Lupu, Buccini, Borlina, Cannizzaro e Castella. All.: Andreoletti.

Folgore Caratese: Rainero; Bonanni, Monticone, De Rosa, Picozzi (18’ st Antonucci); Drovetti, Burato, Vingiano (25’ st Rivaldinho); Carbonaro (18’ st Marconi); Peluso (38’ st Moretti), G. Gambino. A disp.: Bardaro, Ngom, Didine, Ciko e Cattaneo. All.: Siciliano.

Arbitro: Panozzo di Castelfranco Veneto.

Note: ammoniti Peluso (F), Vingiano (F), Carbonaro (F), Bonanni (F) e Djuric (S); espulsi Proserpio (ds S) al 22’ st e Prelli (viceall. F) al 25’ st, in entrambi i casi per proteste. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.

