Calcio, serie D: ottavo pareggio in fila per il Seregno, vittoria sfumata nel finale VIDEO - Ottavo risultato utile consecutivo per il Seregno che però contro l’OltrepoVoghera avrebbe potuto festeggiare i tre punti. Partita giocata ancora a Carate Brianza, gli ospiti segnano nel finale.

Ottavo risultato utile consecutivo per il Seregno, che tuttavia contro l’Oltrepovoghera, in una partita giocata ancora una volta a Carate Brianza per l’inagibilità dello stadio Ferruccio, ha sprecato l’occasione per conquistare una vittoria che avrebbe meritato sul piano del gioco, sciupando occasioni in serie dopo il vantaggio iniziale firmato da Esposito e venendo agguantato nel rush conclusivo per merito di Allodi.

Il match è stato avvincente, con gli azzurri che, come detto, hanno rotto il ghiaccio al 13’ con Esposito, a bersaglio di testa su calcio da fermo di Rossi dalla destra. Allo scadere, Iori ha quindi gettato alle ortiche la palla del raddoppio, girando a lato un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Nella ripresa, dopo una buona opportunità per gli ospiti, con Gritti bravo a chiudere su Duca, Artaria in contropiede a cavallo della mezz’ora non ha capitalizzato due azioni pregevoli e la punizione si è concretizzata al 38’, quando Allodi in mischia ha infilato di testa Lupu. Subito dopo, il pavese Cominetti è stato espulso per una gomitata a Cavalcante, subentrato dopo l’intervallo come l’altro neo acquisto Gambino, ma il successivo forcing dei padroni di casa non ha sortito gli effetti sperati.

Le operazioni di mercato durante la pausa natalizia hanno portato Maicol Cavalcante, centrocampista, ingaggiato dalla Grumellese e tornato a vestire la maglia azzurra due anni e mezzo dopo la sua precedente esperienza in Brianza, e Andrea Gambino , palermitano classe 1988, con una consolidata esperienza tra serie D ed Eccellenza, in particolare nell’Italia meridionale.

«Non molleremo di un centimetro fino alla fine», aveva commentato successivamente il direttore sportivo seregnese Marco Proserpio.

Seregno-OltrepoVoghera 1-1

Marcatori: 13’ pt Esposito (S); 38’ st Allodi (O)

Seregno: Lupu; Ronchi, Mara, Gritti, Pribetti (12’ st Cannizzaro); Romeo (12’ st Cavalcante), Rossi, Esposito; Artaria; Iori (17’ st Capelli), Grandi (31’ st Gambino). A disp.: Caruso, Buccini, Borlina, Caon e Castella. All.: Andreoletti

OltrepoVoghera: Cizza; Allodi (42’ st Colombini), Di Placido, Bettoni; Coccu, Bertelli (18’ st Maione), Duca (35’ st Tresca), Chimenti, Aramini; Bondi (47’ st Pozzi), Cominetti. A disp.: Re, Brega, Guasconi, Monopoli e Di Palma . All.: Guaraldo

Arbitro: Calzavara di Varese.

