Un'azione offensiva del Vis Nova in area cremasca sventata in qualche modo dalla difesa ospite

Calcio Serie D: la Folgore vince, sconfitti Leon e Vis Nova (e il ct striglia la squadra) «Alcuni giocatori parlano tanto ma in campo non rendono» dice l’allenatore del Vis Nova Giussano dopo la sconfitta nella 23esima partita del campionato di serie D di calcio. Perde anche il Leon, vince la Folgore Caratese.

Due vittorie e due sconfitte è il bilancio della 23ma giornata del campionato di calcio di serie D, girone B, in cui sono impegnate le quattro squadre brianzole del monzese.

Con la vittoria per (2-4) sul campo del Leon Arena di Vimercate, il City Nova, ha consolidato il suo primato in classifica portando a otto le lunghezze di vantaggio sul Brusaporto. Nell’anticipo di sabato 12, nella quarta giornata di ritorno, i giallo-verdi, hanno aperto le marcature all’8’pt con Cogliati che ha firmato una tripletta con i gol messi a segno nella ripresa all’8’e al 45’, il tabellino delle marcature era completato dalla rete di Barzotti 46’pt. Al Leon Monza non è bastata la doppietta di Bonseri al 22’pt e al 35 st. su rigore, per riaprire la gara. Per Leon si è trattato della sesta sconfitta consecutiva. La partita è stata giocata a viso aperto, ma gli ospiti sono risultati di un tasso tecnico superiore e con giocatori di maggior esperienza che hanno fatto ancora una volta la differenza.

La Folgore Caratese ha prevalso sul Breno (2-1) in rimonta. Passavano per primi i camuni al 29’ pt con Targhetti, ma prima del riposo il solito Cocuzza al 44’ ristabiliva l’equilibrio. E ancora Cocuzza all’11’ della ripresa ha messo a segno il gol partita. I lambraioli si sono così riscattati dello stop patito nel turno precedente a Crema, confronto perso per 2-1.

Ancora al palo anche il Vis Nova Giussano che nello scontro diretto dei quartieri bassi ha dovuto cedere per 1-2 di fronte al Crema che ha avuto in Ferretti ( 12’ e 32’ del pt) il match winner. I verdenero brianzoli avevano rimesso in parità il risultato al 31’ pt, con un rigore trasformato da Fall che sul tiro diretto ha trovato l’opposizione del portiere Ziglioli, il quale però nulla ha potuto sulla ribattuta.

Prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per due lutti. Il Vis Nova ha ricordato l’ex giocatore degli anni Cinquanta Giancarlo Zorloni, mentre il Crema ha reso omaggio allo storico giornalista Matteo Berselli.

Per il Vis Nova ancora e solo un grande rammarico per non essere riuscito nell’impresa in cui sperava per rendere meno pesante la classifica. Sono pesate in difesa le assenze per squalifica dei titolari Manti, Dugnani e Bartoli. I brianzoli si sono battuti al meglio con tutta la forza e la volontà che avevano in corpo, ma non sono bastate. Ancora una volta ha pesato la mancanza di giocatori di esperienza in grado di fare la differenza in gare decisive, ma soprattutto di una vera prima punta da affiancare a Fall e di un regista a centrocampo. Al termine del match l’allenatore Marco Caddeo che si è limitato a dire che «alcuni giocatori parlano tanto, ma poi quando sono in campo non rendono come dovrebbero», mentre per il ds Marino Fumagalli «il Crema ha vinto con due tiri, noi dopo il pareggio abbiamo costruito anche qualche buona occasione in area avversaria in cui poteva scappare il gol del pareggio ma non siamo stati scaltri abbastanza. E adesso testa basta senza demoralizzarsi, è indispensabile reagire».

Il girone B della serie D, tornerà in campo mercoledì 16, alle 14.30, per la quinta giornata di ritorno. Il Vis Nova riceverà al centro sportivo Stefano Borgonovo un arrabbiato Sporting Franciacorta che ha perso 1-3 sul proprio campo di fronte al Brusaporto. Il Leon Monza affronterà la trasferta di Caravaggio, altra partita spareggio, che ha chiuso ad occhiali con il Casatenovo, mentre la Folgore Caratese ospiterà il Sona battuto per 0-2 dal Legnano. Infine la capolista City Nova se la vedrà nel lecchese con la Casatese.

