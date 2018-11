Calcio, serie D: la Folgore Caratese vince in trasferta, pareggia il Seregno Una vittoria e un pareggio nella domenica delle brianzole in serie D. Il successo porta la firma della Folgore Caratese a segno in trasferta, 1-1 per il Seregno.

Una vittoria e un pareggio nella domenica delle brianzole in serie D. Il successo porta la firma della Folgore Caratese che ha raccolto il primo bottino pieno in trasferta. Sul campo di Sarzana ha battuto la Fezzanese per 3-1, seconda vittoria consecutiva e prima lontano dalla Brianza: a segno i padroni di casa con Baudi al 27’; poi rimonata ospite con Gioè su rigore al 49’, Poesio al 60’, Daynè all’85’ in contropiede.

Pareggi ancora il Seregno, dopo il rocambolesco 3-3 infrasettimanale col Como. In trasferta a Villa d’Alme è successo tutto in primo tempo: azzurri in vantaggio all’8’ con Grandi, pareggio di testa di Del Carro al 20’.

