Calcio, Seregno: Danilo Alessandro, autore del secondo gol di giornata, in azione (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, serie D: il Seregno vince, ne approfitta e torna al comando del girone

Regalo di Natale forse inatteso per il Seregno. Vincendo al Ferruccio 2-0 contro il Breno, nell’ultimo turno dell’anno solare, gli azzurri hanno approfittato a dovere dei passi falsi delle squadre che li precedevano in classifica e hanno così agganciato in vetta, a quota diciotto punti, la Casatese, la Real Calepina ed il Crema, circostanza che ha rilanciato in grande stile le ambizioni di promozione in serie C.

La gara ha visto i padroni di casa, con il capitano Borghese, diffidato e rimasto in panchina per tutti i 90’, con il rilancio di Nava nell’undici titolare, mantenere sempre in mano il pallino del gioco. Dopo le proteste al 3’ per un tocco di mano nella sua area di rigore di Manzoni, non ravvisato dall’arbitro Robilotta di Sala Consilina, ed un palo centrato all’8’ di testa da Ricciardo, imbeccato da Alessandro, i brianzoli sono passati al 13’, quando un lancio di Tomas è stato agganciato splendidamente da Alessandro, sul quale Carminati in ritardo non ha potuto che commettere fallo. Robilotta stavolta ha indicato il dischetto della massima punizione e l’esecuzione di Da Silva, subentrato ad Alessandro dopo l’errore di Crema, non ha lasciato scampo a Tota.

La reazione bresciana ha prodotto solo un’opportunità per Libertazzi, che al 24’, in coda ad uno sfondamento rugbystico, è stato bloccato da Lupu in uscita bassa. Dopo l’1-0 all’intervallo, nella ripresa il primo squillo è stato di Da Silva, che al 3’ ha impegnato Tota dalla distanza.

Il sipario è poi sceso al quarto d’ora, quando Azzi sulla destra ha fatto il vuoto ed ha trovato con un assist al bacio Alessandro, che a centro area, in spaccata, ha raddoppiato. Al 22’ lo stesso Alessandro ha tentato la sorte su punizione, ma Tota ha bloccato. Tempo 3’ e Libertazzi in corsa ha estratto dal cilindro un sinistro sballato, che si è perso sopra la traversa della porta difesa da Lupu. Al 36’ Melchiori ha rimediato la seconda ammonizione della sua giornata ed ha lasciato gli ospiti in dieci. Dopo la pausa natalizia, i seregnesi sono attesi mercoledì 6 gennaio, alle 14.30, dalla trasferta di Caravaggio.

Seregno-Breno 2-0

Marcatori: 13’ pt Da Silva (S) rig.; 15’ st Alessandro (S).

Seregno: Lupu; Ferrari, Tomas, Nava, Zoia; Poletti, Bonaiti, Da Silva (18’ st Tentoni); Azzi (44’ st Zanon), Ricciardo, Alessandro (41’ st Invernizzi). A disp.: Adorni, Tinti, Casiroli, Aga, Borghese e Marcaletti. All.: Franzini.

Breno: Tota; Manzoni (23’ st Tanghetti), Tagliani, Boldini; Carminati, Sorteni (31’ st Nolaschi), Melchiori, Lordkipanidze (41’ st Szafran), Ndiour; Triglia (37’ st Baltrunas), Libertazzi. A disp.: Serio, Pelamatti, Baccanelli, Galati e Trovadini. All.: Tacchinardi.

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina.

Note: ammoniti Poletti (S) e Lordkipanidze (B) per fallo di mano volontario, Ferrari (S), Nava (S), Sorteni (B) e Boldini (B) per gioco falloso; espulso Melchiori (B) al 36’ st per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 6-1 per il Seregno. Recuperi: 1’ pt, 3’ st.

