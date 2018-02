Calcio, serie D: il Seregno vince ancora e punta la salvezza senza playout, decisivo Barzotti - VIDEO VIDEO - Seconda vittoria consecutiva per il Seregno e la salvezza diretta in serie D non è più un miraggio. Dopo il Como, è caduta anche la Varesina nello scontro diretto: decisivo Matteo Barzotti, al terzo gol in tre partite dopo l’arrivo dal Monza.

La salvezza diretta in serie D per il Seregno non è più un miraggio. Dopo aver superato il Como nel match dell’esordio in panchina del nuovo tecnico Roberto Bonazzi, gli azzurri si sono ripetuti a Venegono Superiore, sconfiggendo 1-0 la Varesina, rivale diretta nella corsa alla permanenza in serie D. I brianzoli, privi in difesa dell’infortunato Nicholas Mara, rimpiazzato da un Maicol Cavalcante schierato nella per lui inedita posizione di terzo centrale, accanto ad Andrea Gritti e Davide Ondei, hanno concesso pochissimo per tutto l’arco dei 90’ ai padroni di casa, grazie ad un atteggiamento molto accorto, riuscendo poi ad alzare il ritmo strada facendo, fino a rompere il ghiaccio al 29’ della ripresa.

Determinante è stato ancora una volta Matteo Barzotti, rapace nel capitalizzare una deviazione aerea di Davide Ondei su un corner di Davide Rossi, per battere da un passo Matteo Vaccarecci. L’ex monzese ha così firmato il suo terzo centro in tre partite, dopo l’arrivo nel mercato invernale dal Monza.

Nel finale i seregnesi hanno contenuto senza patemi eccessivi il ritorno dei varesini, sfiorando anzi il raddoppio con Daniele Grandi, stoppato al momento del dunque da un ottimo Vaccarecci.

Mercoledì 21 febbraio, alle 14.30, è in programma il turno infrasettimanale al Ferruccio contro il Derthona.

Varesina-Seregno 0-1

Marcatore: 29’ st Barzotti (S)

Varesina: Vaccarecci; Vinasi, Menga, Albizzati, De Min; Tino, Mayrov (11’ st Mella), Giglio; Caldirola, Giovio (19’ st Broggi), Shiba (35’ st Franzese). A disp.: Del Ventisette, Vituli, Leotta, Bellacci e Castelli. All.: Bettinelli.

Seregno: Sangalli; Ronchi, Ondei, Gritti, Cavalcante, Capelli (31’ st Caon); Esposito, Rossi, Cannizzaro (16’ st Acquistapace); Artaria, Barzotti (36’ st Grandi). A disp.: Lupu, Buccini, Gambino, Pribetti, Djuric e Iori. All.: Bonazzi.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Note: ammoniti Esposito (S), Barzotti (S), Capelli (S), Albizzati (V) e Vinasi (V); espulso al 20’ st Bonazzi (all. S), per proteste. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA