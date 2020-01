Calcio, serie D: il Seregno torna a vincere, boccata d’ossigeno contro il Dro In serie D il Seregno torna alla vittoria: 2-0 contro il Dro e boccata d’ossigeno in classifica dopo settimane difficili.

Boccata di ossigeno per il Seregno. Dopo undici gare senza vittorie, gli azzurri brianzoli si sono sbloccati nella sfida casalinga con il Dro valida per la giornata 23 del girone B della serie D: 2-0 il finale per la squadra di Zoran Gjorgiev e tre punti d’oro per salire a 35 punti nella classifica guidata da Legnano e Pro Sesto (47 punti). Al Ferruccio a segno La Camera su rigore alla fine del primo tempo e Zoia nella ripresa. Il Dro resta penultimo.

La vittoria mancava dal 30 ottobre. In settimana dopo il ko infrasettimanale con l’Arconatese, il presidente aveva comunicato l’intenzione di cedere la società. Poi il ripensamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA