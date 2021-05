Calcio Serie D: il Seregno si impone al Ferruccio, pari del Vis Nova I risultati delle due brianzole del Girone B: gli azzurri battono al Ferruccio il Real Calepina e vanno a 61 punti, 9 in più del Fanfulla che ha una partita in meno. Per i verdenero di Giussano pareggio a Casate dopo essere andati in vantaggio.

Affermazione del Seregno in casa contro la Real Calepina, compagine che occupa la seconda metà della classifica del Girone B di Serie D. Allo stadio Ferruccio gli azzurri vincono per 2 a 1 e si portano a 61 punti con 9 lunghezze di vantaggio sul Fanfulla, che però ha una partita in meno. Per i padroni di casa ha sbloccato su rigore del bomber Danilo Alessandro, al minuto 19 del primo tempo, svantaggio recuperato dagli ospiti 8 minuti dopo con Giangaspero. A decidere il match per il Seregno, al 47’, è stato Gianni Ricciardo.

In casa Giussano, il Vis Nova, impegnato fuori casa, a Casatenovo, si è fatto recuperare al 13’ del secondo tempo su rigore da Candido dopo essere andato in vantaggio, sempre dal dischetto, con Marco Valtulina, al 23’. La formazione brianzola ha ora 32 punti e occupa la quart’ultima posizione della graduatoria del Girone B.

