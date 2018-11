Calcio, serie D: il Seregno rompe il tabù del Ferruccio - VIDEO VIDEO - Il Seregno rompe finalmente il tabù del Ferruccio con una bella vittoria contro l’Olginatese. Brianzoli a segno con un rigore di Grandi e una punizione di capitan Gritti, tutto nel secondo tempo.

Due calci da fermo hanno consentito al Seregno di regolare con merito l’Olginatese, conquistando così la prima vittoria interna della stagione di serie D e interrompendo sia il digiuno di gol, protrattosi per quattro gare, che quello di vittorie, iniziato dopo l’exploit esterno a Villafranca Veronese del 30 settembre scorso.

La gara ha visto gli azzurri, con il francese Omayer, ex primavera del Chievo, al debutto, dominare per l’intero arco dei 90’, ma nel primo tempo un po’ la bravura di Iali, un po’ la sfortuna e un po’ l’imprecisione nella finalizzazione ha impedito loro di sbloccare il risultato. Perché il ghiaccio venisse rotto è stato così necessario aspettare l’8’ della ripresa, quando Tommaselli in area ha atterrato lo straripante Capelli. L’arbitro Schiavon di Treviso ha concesso il rigore, che Grandi ha trasformato. La reazione lecchese è stata flebile ed i locali non hanno faticato più di tanto per contenerla, pur se per chiudere i conti è stato indispensabile attendere fino al 48’, quando Gritti su punizione ha messo i tre punti al sicuro, realizzando la prima rete in campionato dal suo ritorno all’ombra della torre del Barbarossa.

Seregno-Olginatese 2-0

Marcatori: 8’ st Grandi (S) su rigore, 48’ Gritti (S).

Seregno: Lupu; Capelli (34’ st Cavalcante), Ampollini, Gritti, Mapelli, Omayer (27’ st Calmi); Bonaiti (27’ st Romeo), La Camera, Esposito; Grandi (27’ st Ronchi), Artaria (39’ st Ravasi). A disp.: Mora, Fasoli, Fumagalli e Conti. All.: Ardito.

Olginatese: Iali; Zoia, Allodi (1’ st Carlone), Tommaselli (30’ st Comotti), Guanziroli; Lacchini, Capellupo; Cortesi (15’ st Salvati), Andiuoli (1’ st Greco), N’Guessan; Cristofoli. A disp.: Radaelli, Tarasco, Rossini, Nasatti e Maggioni. All.: Delpiano.

Arbitro: Schiavon di Treviso.

Note: ammoniti Guanziroli (O), Capellupo (O), Andriuoli (O) e Cavalcante (S). Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

