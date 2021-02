Calcio serie D: Lecco corsaro in Toscana, reti di Azzi e Iocolano Buona prestazione dei blucelesti, ancora galvanizzati dal superderby, contro la Carrarese. I padroni di casa accorciano nella ripresa ma gli ospiti sono poi bravi a contenere fino al minuto 93. Quarto posto in classifica con 40 punti.

Non si è esaurito l’entusiamo del Lecco dopo la straripante vittoria nel derby e agguanta tre punti anche ul difficile campo della Carrarese, lontano dal Rigamonti-Ceppi. Dopo un inizio con qualche brivido la vittoria finale, meritata, si è concretizzata con un gol di Azzi, in rete alla terza presenza in bluceleste e poi con il solito Iocolano.

L’azione del vantaggio è nata dai piedi di Foglia con un cambio di gioco per Azzi che entra dalla sinistra e con il destro supera Pulidori al 19’. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma Pissardo risponde presente. Poco prima dello scadere ecco il raddoppio bluceleste con Iocolano che con un colpo da biliardo trova il diagonale perfetto che supera Pulidori.

Nella ripresa non succede molto fino al 60’, quando Murolo per i padroni di casa colpisce la traversa con un colpo di testa e Marilungo è il più lesto a ribadire in rete. 1 a 2 e partita riaperta, almeno sulla carta. Il Lecco è ordinato e non concede praticamente nulla alla Carrarese se non un contropiede che Manzari non finalizza a dovere, anzi è il Lecco che rischia di essere ancora pericoloso, ma la stanchezza e la poca lucidità non aiutano a trovare la rete che sigilla il risultato. Poco male, perché dopo i tre minuti di recupero sono i blucelesti a festeggiare. In classifica occupano il quarto posto con 40 punti a nove lunghezze dal Como capolista e a sette dal Renate.

