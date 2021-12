Il goal di testa del debuttante Alessandro Manti al 23' che portava in vantaggio il Vis Nova ( foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Calcio Serie D: Davide batte Golia, il Vis Nova piega la quotata Casatese Partita vivace e a tratti nervosa con una espulsione per gli ospiti che hanno giocato in dieci nella ripresa. I verdenero si sono imposti per 3 a 1 con reti di Manti, Caimi e Fall. Leon Vimercate ko in casa (2 - 3) contro il Crema.

Nell’anticipo della 17ma giornata del campionato di calcio di serie D, girone B, il Vis Nova Giussano, ha colto un altro importante successo. Il secondo consecutivo dopo quello di domenica 12 dicembre in casa del Brianza Olginatese, e la seconda vittoria in campionato sul terreno amico del centro sportivo Stefano Borgonovo che mancava dal 3 ottobre (3-2 contro il Legnano)

I verdenero hanno superato nel derby (3-1 reti di Manti, Calmi e Fall) l’ambiziosa Casatese. Con molta umiltà, tenacia, determinazione e soffrendo la giovane compagine allenata da Marco Caddeo è riuscita alla distanza ad avere ragione dei biancorossi lecchesi che vantano un organico di categoria superiore. Una sorta di Davide che piega Golia. E dire che gli ospiti godevano dei favori del pronostico essendo damigella d’onore della capolista Sangiuliano City. Ma è l’imprevedibilità del calcio che quasi mai è così razionale.

Il match è stato bello, piacevole, intenso e molto combattuto su entrambi e fronti con rapidi capovolgimenti Nel primo quarto d’ora il ritmo è molto alto. Al 23’ i locali aprivano le marcature con il debuttante Alessandro Manti, classe 1997, neo acquisto proveniente dal Novara, che ben appostato in area biancorossa di testa infilava l’estremo Ferrara su un invitante cross di Orellana Cruz. Il Vis Nova aveva la possibilità di raddoppiare al 40’ con Fall, che appena entro l’area avversaria veniva strattonato da Videkon, ma aveva il torto di restare in piedi, perché c’erano tutti gli estremi della massima punizione. L’arbitro sorvolava.

All’inizio di ripresa al 5’ i padroni di casa raddoppiano con Calmi lanciato da un lungo lancio di Ballabio. Sull’azione con palla in rete c’era un fallo di mano di Pirola. Il direttore di gara estraevano il cartellino rosso, un provvedimento che scatenava le ire dei lecchesi che accerchiavano il signor Marco Russo di Torre Annunziata. Pirola veniva espulso e con lui anche l’allenatore della Casatese Achille Mazzoleni. Rimasta in dieci la Casatese raddoppiava le forze praticando un grande forcing nel tentativo di accorciare le distanze. In contropiede il Vis Nova al 28’ calciava sull’estremo difensore fallendo un’ottima palla goal. La spinta offensiva degli ospiti si concretizzava alla mezz’ora con il goal di Masini. Il Vis Nova, soffrendo, metteva però al sicuro il risultato con il pallonetto di Fall al 42’ che scavalcava Ferrara in uscita.

Negli spogliatoi l’allenatore della Casatese Achille Mazzoleni ha dichiarato: «Non abbiamo giocato come sappiamo. Il Vis Nova ha meritato i tre punti perché ha giocato meglio, noi invece abbiamo avuto qualche sbavatura di troppo». Sull’altro fronte, Marco Caddeo, allenatore del Vis Nova ha detto: «Tre punti che ci portano un po’ di tranquillità e ci stimolano a risalire la china che è lunga e difficile da scalare. La Casatese ha dimostrato di valere il posto che occupa in classifica. Un’ottima squadra con giocatori esperti e di livello superiore. Noi continuiamo a soffrire con la speranza di lasciare al più presto i quartieri bassi della classifica. Abbiamo puntato sul contropiede e la velocità dei nostri giovani che stanno dando il massimo, anche perché abbiamo l’infermeria piena».

Mercoledì 22 per la 18esima giornata il Vis Nova sarà in trasferta a Ponte San Pietro. Contro gli azzurri bergamaschi i brianzoli vantano uno 0-0 e una vittoria per 2-0, nello scorso campionato.

È caduto il Leon Vimercate in casa di fronte al pericolante Crema (2-3). Erano passati in vantaggio gli arancio neri con Schiavi al 13’ del pt, subito però raggiunto dal goal di Ruffini al 15’. Nella ripresa i nero bianchi raddoppiavano al 17’ con Ferretti. Il Leon non ci stava e andava a bersaglio con Borseri , su rigore che al 39’ portava in equilibrio il risultato. Il Crema continuava a spingere e trovava il goal partita al 43’ con Ruffini, autore di una doppietta.

Il Leon Vimercate, mercoledì 22, deve affrontare la trasferta di Casatenovo, in cui si prevede un clima piuttosto teso.

La partita Folgore Caratese- Desenzano è stata rinviata. I lambraioli nella penultima giornata di andata saranno in trasferta a Nova Milanese in casa della capolista Sangiuliano City.

