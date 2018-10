Calcio, serie D: contro la Virtus Bergamo secondo stop per il Seregno - VIDEO VIDEO - Prosegue il momento negativo del Seregno che ha rimediato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite di serie D contro la Virtus Bergamo. Tutto si è deciso in finale di gara.

Prosegue il momento negativo del Seregno. Gli azzurri hanno rimediato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite di serie D sul campo di Alzano Lombardo al cospetto della Virtus Bergamo, subendo nel finale l’uno-due determinante firmato da Espinal e Monni, paradossalmente in quello che è stato il miglior momento della loro gara. I brianzoli così hanno prolungato a tre anche il numero degli incontri in cui non sono riusciti ad andare a bersaglio. Il canovaccio ha visto i padroni di casa più in palla nella prima parte, anche se i pericoli corsi da Lupu non sono stati molti. In coda all’intervallo, dopo una bella parata di Lupu su Flaccadori, l’inerzia è cambiata con gli ingressi in campo di Romeo e Calmi al posto di Mapelli e Boselli. Con più peso offensivo, gli ospiti hanno provato a vincere, ma a 9’ dal termine un pasticcio di Cavalcante ha spianato la strada ad Espinal, che ha sbloccato il risultato. Un attimo e Monni ha fatto scendere il sipario.

Virtus Bergamo-Seregno 2-0

Marcatori: 36’ st Espinal (V), 39’ Monni (V).

Virtus Bergamo: Cavalineri; Pozzoni (46’ st Baldrighi), Marzupio, Meregalli, Pellegrini; Espinal, Riva, Calì (43’ st Probo); Flaccadori (30’ st Fratus), Haoufadi (30’ st Ghisleni), Monni. A disp.: Colleoni, Capitanio, Bastioni, Nessi e Valceschini. All.: Bruniera

Seregno: Lupu; Ronchi, Mapelli (14’ st Romeo), Gritti, Cavalcante, Pribetti (1’ st Ampollini); Boselli (14’ st Calmi), La Camera, Esposito (37’ st Capelli); Grandi, Artaria. A disp.: Mora, Bonaiti, Fasoli, Fumagalli, Calmi e Moreo. All.: Ardito

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Note: ammoniti Mapelli (S), Esposito (S), Ronchi (S), Calì (V), Riva (V) ed Ampollini (S). Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

