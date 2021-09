Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Via al campionato di serie D

Calcio serie D: buona la prima per le brianzole, vincono Leon e Folgore Il campionato di serie D di calcio inizia bene per (quasi) tutte le squadre della Brianza: Leon e Folgore passano in casa al primo turno, Vis Nova fermata dal maltempo.

Buona la prima per le squadre della Brianza monzese: se la Vis Nova Giussano è stata fermata da un temporale contro il Breno e rimane tutto da verificare, le altre due formazioni portano a casa il risultato pieno.

Così è per la neopromossa Leon Vimercate che ha sconfitto in casa la Castellanzese nel debutto di campionato domenica 19 settembre: 1-0 il risultato finale gol di Bonseri, su rigore, al 27’ del primo tempo. Sono due invece i gol con cui la Folgore Caratese ha sistemato in casa l’incontro con Brianza Olginatese, a segno Caiazza al 27’ del primo tempo e Troiano al 30’ del secondo tempo.

