Calcio serie C: trasferta amara per il Monza sconfitto di misura a Pisa

Sconfitta di misura, 1 a 0, per il Monza a Pisa, nel pomeriggio di domenica 21 gennaio, in occasione della ventiduesima giornata del girone A della serie C, terza di ritorno e prima del 2018. Ai padroni di casa basta una rete di Di Quinzio, al 19esimo. Per il Monza, oltre al portiere Liverani, in campo, in difesa Carissoni, Caverzasi, Riva e Tentardini. A centrocampo da destra verso sinistra Giudici, Guidetti, Perini e D’Errico. In attacco Cori e Cogliati.

Durante il primo tempo i brianzoli si sono mostrati pericolosi con Giudetti, destro dal limite che sfiora il palo e su calcio di punizione. Nella seconda frazione, il Pisa gestisce il vantaggio . Nel Monza Trainotti prende il posto di Cori. All’86esimo sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Ponsat su cross di Carissoni. Con questo ko il Monza resta fermo a 30 punti dopo le due precedenti vittorie contro Piacenza e Pistoiese.

