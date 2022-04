Calcio Serie C: Renate supera Mantova e tiene la quarta posizione A tre giornate dalla fine del campionato di Serie C il Renate sconfigge Mantova e mantiene la quarta posizione in classifica dietro Sûdtirol, Padova e Feralpi Salò.

A tre giornate dal termine, nel girone A di serie C, il Sudtirol è sempre al comando della classifica, ma è incalzato a due lunghezze dal Padova, e il Renate ha conservato la quarta posizione e incalza al terzo posto ad una sola lunghezza il Feralpi Salò.

I risultati della 35ma giornata, 16ma del ritorno, hanno visto il Renate superare per 3-1 il Mantova. Le pantere hanno così bissato per il secondo turno consecutivo interno il successo di sette giorni addietro sulla Giana di Gorgonzola. Pur senza i due centrocampisti titolari Baldassin e Marano oltre all’attaccante Morachioli, la squadra di Cevoli, è riuscita a recuperare il gol iniziale dei virgiliani passati al 31’pt con Pandisce e prima del riposto Anghileri al 44’ portava i neroazzurri alla parità. Nella ripresa Silva al 17’ e Cecconi al 29’st mettevano in cassaforte il risultato, aprendo le speranza di agguantare prima della 38ma ed ultima giornata la terza posizione in classifica.

Il Lecco (1-1) col pareggio di Bolzano in casa del Sudtirol, ha rosicchiato un punto prezioso agli atesini che però turno dopo turno hanno bruciato quel vantaggio che li vedeva ormai quasi con un piede in serie cadetta. Il Padova a due soli punti adesso fa paura.

