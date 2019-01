D’Errico in azione per il Monza

Calcio serie C: primo gol di Chiricò e penalty di D’Errico, il Monza sorpassa il Ravenna Con reti di Cosimo Chiricò, nel primo tempo, e di Andrea D’Errico, all’83’ del secondo tempo su rigore, il Monza ha superato al Brianteo, davanti a circa 1.900 spettatori, il Ravenna (che aveva agguantato il momentaneo pareggio al 61’ con Manuel Nocciolini).

La sfida, valida per la quarta giornata di ritorno del girone B di serie C, ha visto la prima rete in biancorosso dell’ex leccese Chiricò che al 17’ con due finte si è liberato di due marcatori, si è accentrato e ha battuto il portiere ospite. Proteste del Ravenna invece per il penalty concesso per fallo di Barzaghi su Marchi e segnato dal dischetto da D’Errico.

Un successo che ha permesso ai brianzoli di sorpassare il Ravenna in classifica portandosi a 33 punti, settimo risultato utile consecutivo, con quattro vittorie e tre pareggi.

