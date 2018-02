Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Serie C: pareggio casalingo del Monza contro l’Arzachena Pareggio, 1 a 1, tra Monza e Arzachena, domenica 11 febbraio, al Brianteo, nella 25esima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo il primo tempo terminato a reti inviolate, nella seconda frazione sblocca il Monza con Giudici e pareggiano i sardi con il neo entrato Musto.

Pareggio, 1 a 1, tra Monza e Arzachena, domenica 11 febbraio, al Brianteo nella 25esima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo il primo tempo terminato a reti inviolate e una seconda frazione di gioco che per venti minuti continua sulla falsariga dei primi 45 minuti, con il Monza che ha continua a collezionare una serie di calci d’angolo consecutivi, proprio dall’ennesimo corner, al 64’, Giudici colpisce bene di testa battendo il portiere ospite Ruzittu. Trascorsi dodici minuti, i biancoverdi pareggiano, al minuto 77, con Musto, neo-entrato al 66’ al posto dell’attaccante Vano. Una rete che matura anche in questo caso da un angolo, battuto da Curcio. Fiammata finale all’82’ con Ruzittu dell’Arzachena che ha salvato su Cori. Il Monza guadagna un punto e passa a 34.

