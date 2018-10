Calcio, serie C: Monza sconfitto di misura a Ravenna La prima sconfitta per il Monza è arrivata sul campo di Ravenna dopo la festa (venerdì) per il passaggio della società nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Sabato 6 ottobre ancora trasferta a San Benedetto del Tronto. Stop anche per il Renate.

La prima sconfitta per il Monza è arrivata sul campo di Ravenna dopo la festa (venerdì) per il passaggio della società nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Dopo tre vittorie, e l’infrasettimanale con il Renate, i biancorossi di Marco Zaffaroni sono caduti per un gol in avvio di ripresa siglato da Galuppini. Ma decisivo è stato il primo tempo: dopo una occasione d’oro per Reginaldo, il Monza ha messo in fila l’infortunio di Guidetti e l’espulsione di Galli (entrato in sostituzione) per doppia ammonizione. I padroni di casa ne hanno approfittatto. I biancorossi hanno ceduto la vetta della classifica del girone B alla Fermana (che ha battuto 1-0 il Renate) e Pordenone.

«Sono quei tiri un po’ maledetti che mettono in difficoltà il portiere - ha commentato Luca Liverani - Sapevamo che avremmo affrontato un Ravenna inferocito dopo due sconfitte consecutive: hanno avuto più fame di noi sotto certi punti di vista, noi avremmo dovuto sopperire ad alcuni episodi come l’infortunio del capitano o l’espulsione. Abbiamo fatto fatica e nel secondo tempo è arrivato il gol che ci ha tagliato le gambe».

Sabato 6 ottobre ancora una trasferta: a San Benedetto del Tronto alle 20.45 (diretta tv su Sportitalia).

L’intervista di Liverani nel dopo partita

