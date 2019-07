Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, serie C: Monza e Renate nel girone A (con la Juve U23) Il Monza giocherà la prossima stagione di serie C nel girone A con Renate, Como, Lecco, e Juventus Under 23. Un raggruppamento delle squadre di Lombardia, Piemonte, Toscana e Sardegna.

Il Monza giocherà la prossima stagione di serie C nel girone A con Como, Lecco, Renate e Juventus Under 23. Un raggruppamento delle squadre di Lombardia, Piemonte, Toscana e Sardegna. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi per la stagione sportiva 2019/2020. Due gironi sono composti da 20 squadre, mentre quello meridionale ne comprende 19.

Nel Girone A, quello del Monza, ci sono Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.

Nel Girone B: Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, AJ Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, LR Vicenza, Virtusvecomp Verona e Vis Pesaro.

Le 19 squadre del Girone C sono: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense

