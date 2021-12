Calcio Serie C: il Seregno sbanca Trento e sale al settimo posto in classifica Un gol di Martino Borghese consegna al Seregno la vittoria nella trasferta di Trento: i ragazzi di mister Mariani salgono al settimo posto del campionato di Serie C.

Il Seregno batte Trento e la scavalca nella classifica del campionato di Serie C di calcio. È bastato un gol al 13’ del primo tempo, firmato da Martino Borghese, per assicurare la vittoria nella trasferta di sabato 4 dicembre ai ragazzi di Alberto Mariani.

Il Seregno si porta così al settimo posto del girone A con 22 punti, subito dietro l’AlbinoLeffe, quindi Triestina e Renate al quarto posto (con una partita in meno, giova domenica 5 alle 14.30 in casa con Juventus U23), il podio di FeralpiSalò, Padova e Südtirol capolista. Alle spalle dell’undici brianzolo Virus Verona, quindi proprio la Juventus U23, Piacenza e ora Trento all’11esimo posto. I vicini di casa del Lecco languono per ora al 14esimo posto, comunque lontano dalla zona retrocessione, con 17 punti, dopo una serie negativa di quattro sconfitte e un pareggio.I lecchesi, in campo domenica 4 a Piacenza, saranno poi a Seregno il 12 dicembre.

Il bilancio seregnese delle ultime cinque giornate è di tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il finale d’anno prevede quindi il derby con i lecchesi, poi la trasferta a Piacenza del 18 dicembre e quindi il match interno con la Triestina del 21.

