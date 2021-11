Calcio serie C: il Seregno pareggia 0-0 contro la Pro Patria Il Seregno pareggia 0-0 contro la Pro Patria: si tratta del terzo pari esterno nel girone A della serie c per gli azzurri.

Terzo pareggio esterno in campionato per il Seregno. A Busto Arsizio, in uno degli anticipi della quindicesima giornata del girone A della serie C, gli azzurri hanno impattato 0-0 con la Pro Patria, al termine di un match non bello. La gara, la seconda consecutiva senza la presenza del direttore generale Ninni Corda, la cui separazione dalla società è ormai certa, anche se nessuna delle due parti per ora l’ha confermata ufficialmente, ha visto gli ospiti più propositivi ma imprecisi in attacco, mentre i bustocchi si sono affacciati concretamente nell’area brianzola soltanto in avvio di ripresa, quando Tommaso Brignoli è stato murato sul più bello da Martino Borghese. Successivamente, i seregnesi hanno costruito un paio di opportunità significative, ma la mira ha fatto difetto ad Andrea Invernizzi ed Harvey St Clair. «Ci abbiamo provato in tutti i modi -ha commentato negli spogliatoi il tecnico ospite Alberto Mariani-. Non ho contato parate di Fumagalli, siamo stati equilibrati, ma abbiamo tanto da fare. Mi fa piacere che abbiamo letto la partita per 95’, però dobbiamo segnare: serve più cattiveria davanti. Sottolineo il grande lavoro della linea di difesa, con i centrocampisti che hanno accompagnato bene e gli attaccanti che si sono a loro volta sacrificati. Abbiamo dimostrato che ci teniamo molto e che questo è un grande gruppo. È mancato solo il gol, ma ho visto un bel Seregno, vispo e vivace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA