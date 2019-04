Calcio serie C: il Monza domina, tre reti al Rimini - VIDEO VIDEO - Con un netto 3 a 0 (reti di Ivan Marconi all’8’, Tommaso Ceccarelli al 34’ e Andrea Brighenti al 63’) il Monza, al Brianteo, nella 35esima giornata del campionato di calcio di Serie C, Girone B, domenica 14 aprile, liquida agevolmente la pratica Rimini e si porta a 54 punti.

Strepitosa la marcatura di Ceccarelli che ha fatto partire un bolide da 25 metri: nulla da fare per il portiere ospite. I biancorossi di Brocchi hanno letteralmente dominato contro il fanalino di coda (in dieci dal 25’ per l’espulsione di Alimi per fallo su Reginaldo) vedendosi anche annullare una rete di Marconi per fuorigioco e colpendo una traversa con Reginaldo in mezza girata.

