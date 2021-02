Calcio serie C e D: tre pareggi a reti inviolate per Renate, Seregno e Vis Nova Nessuna rete segnata dalle brianzole nei match in programma domenica 14 febbraio. Le pantere sono state di nuovo superate in classifica dal Como. Il Seregno si è visto ridurre il vantaggio sulla Casatese, ora a due punti.

Tre pareggi a reti inviolate per le squadre brianzole di serie C e D. Le pantere del Renate (Serie C) sono uscite indenni dallo stadio “Speroni”, contro la Pro Patria. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. I padroni di casa sono saliti a 39 punti, a 47 punti i brianzoli. Il Renate ha subito l’infortunio di Guglielmotti che ha dovuto lasciare il campo al 61°. L’undici di mister Aimo Diana, dopo che domenica scorsa aveva agganciato il Como, si è visto di nuovo superare dai Lariani, ora ancora soli in vetta a 49 lunghezze. Per le pantere il prossimo match sarà in casa contro l’Albinoleffe

In serie D (Girone B) il Seregno di Franzini pareggia sul campo del Franciacorta e sale a 35 punti in classifica; un punto guadagnato anche per il Crema che fa 1-1 contro il Sona. Ad approfittarne è la Casatese che invece batte la Real Calepina in casa e si porta a 33 punti. Nel medesimo girone 0 a 0 anche per il Vis Nova impegnato in trasferta contro il Ponte San Pietro. Le lucertole ora hanno 22 punti.

Non è invece scesa in campo la Folgore Caratese, costretta a rinviare la sfida contro il Borgosesia, in Piemonte, a causa di fenomeni di positività al Covid nella rosa.

