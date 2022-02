Calcio serie C, doppia sconfitta bruciante per Seregno e Renate Seregno e Renate vengono sconfitte con lo stesso risultato, 3-2 da Virtus Verona e Lecco: una sconfitta, per le due brianzole in serie C, che fa molto male a entrambe.

Due sconfitte che fanno male: è magrissimo il bilancio per le squadre brianzole impegnate nel campionato di serie C. Il Seregno ha perso per 3-2 in trasferta contro la Virtus Verona. Non è bastato ai brianzoli un secondo tempo coraggioso per risalire la china. Gli azzurri rimettono le cose a posto dopo lo svantaggio all’intervallo con un rigore di Cocco, ma pagano poi due disattenzioni difensive, che il neo entrato Marchi punisce con freddezza. Nel finale, Rossi dimezza lo scarto, ma il tentativo di rimonta non ha successo.

Brutta sconfitta al “Città di Meda” per il Renate che ha perso con lo stesso risultato del Seregno, 2-3 contro il Lecco. Sugli scudi, per i lariani, Simone Ganz, autore di una doppietta. Tra le due marcature segnano Kraja per il Lecco e Gavioli per il Renate. Maistrello, per le pantere, fissa il risultato sul definitivo 2-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA