Calcio, serie C: a Vicenza stop per il Monza, Lanerossi vince 3-0 Stop per il Monza di Silvio Berlusconi: biancorossi sconfitti sul campo del Lanerossi Virtus Vicenza (di Renzo Rosso, patron Diesel) per 3-0. Domenica squadra al Brianteo contro il Teramo.

Il Lanerossi Vicenza di Renzo Rosso batte il Monza di Silvio Berlusconi. Lo stop per i brianzoli, il secondo nel campionato di serie C (dopo Ravenna) è arrivato alla settima giornata: in trasferta al Menti, sul campo della ambiziosa avversaria, il Monza ha perso per 3-0.

Un risultato piuttosto netto maturato prima della mezzora: padroni di casa in vantaggio al 19’ con Giacomelli dal limite e raddoppio dieci minuti più tardi firmato da Arma di testa (servito sempre da Giacomelli). Al 64’ la rete che ha chiuso il discorso: doppietta di Giacomelli rasoterra.

Il Monza domenica torna al Brianteo: alle 14.30 c’è il Teramo.

In cima alla classifica del girone B continua la corsa del Pordenone, vittorioso a casa della Vis Pesaro e salito a 15 punti. Al secondo posto sale il Vicenza (13), davanti a Sud Tirol (12), Triestina, Ravenna, Monza e Fermana (11).

Il Renate, l’altra brianzola del gruppo, è fermo a 5 punti: in settimana ha esonerato mister Brevi, ma la scossa non è servita a evitare lo 0-1 casalingo con la Virtus Vecomp Verona. Il testimone in panchina è passato a Gioacchino Adamo, promosso da vice a capo allenatore.

