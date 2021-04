Calcio serie B: Pordenone-Pisa finisce 2-2. Partitella in famiglia per il Monza Partitella in famiglia per il Monza al Monzello proprio mentre scendevano in campo Pordenone e Pisa per il primo dei tre recuperi del campionato di serie B previsti durante questo periodo di pausa: il match è finito 2-2.

Nel primo dei tre recuperi di Serie B, Pordenone e Pisa pareggiano per 2-2. Si è trattato di una sfida, quella di sabato 24 aprile, fondamentale per i friulani che puntavano ad allontarsi sempre più dalla pericolosa zona playout, sia per i toscani, che ambivano ad avvicinarsi sempre più alla zona playoff. Una doppietta di Marconi ha chiuso il primo tempo sul risultato di 1-2 per il Pisa (rete di Ciurria per il Pordenone); poi i padroni di casa, in dieci uomini per l’espulsione di Barison, sono riusciti a pareggiare con Zammarini. Martedì si giocheranno gli altri due recuperi, Pescara-Entella ed Empoli-Chievo, prima del rush finale con quattro giornate dal 1° al 10 maggio.

Intanto il Monza, a una settimana dalla gara di Salerno contro la Salernitana, ha disputato un’amichevole in famiglia a Monzello. Alle 15 via al match con formazioni miste, che è durato complessivamente 75 minuti, sotto gli occhi di mister Brocchi e del suo staff. Indisponibile Bettella, lavoro differenziato per Donati e Maric. Domenica 25 la squadra usufruirà di un giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA