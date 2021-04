Calcio: Seregno pari e un passo avanti, Renate torna terzo verso i playoff

Due pareggi e due sconfitte nella domenica delle brianzole del calcio. In serie D passo avanti del Seregno verso il suo traguardo con il pareggio a Nibionnoggiono. In serie C Renate di nuovo terzo nella giornata che ha promosso il Como in B.