Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Sere C: Seregno e Renate pareggiano contro Juve 23 e Pro Vercelli Doppio pareggio per le brianzole Seregno e Renate nel campionato di serie C contro Juve 23 e Pro Vercelli: le prossime partite mercoledì 23 e domenica 27 febbraio.

Pareggiano Seregno e Renate nella 28esima giornata del campionato di calcio di Serie C, nel girone A, domenica 20 febbraio.

Gli uomini di Alberto Mariani allo stadio Ferruccio hanno ottenuto un 2-2 con Juventus 23 dopo essere stati in vantaggio nel primo tempo di due reti grazie ai gol di Gaetano Vitale al 3’ e poi di Josè Gomes al 29’. Gli avversari hanno rimontato nel secondo periodo con Nicolò Cudrig al 69’ e quindi allo scadere con Emanuele Pecorino all’88’.

Renate porta a casa un punto da Vercelli. Dopo essere andata sotto al 9’ minuti a causa di una rete di Matteo Della Morte, i brianzoli hanno pareggiato al 31’ grazie a Tommy Maistriello. I renatesi sono così ancorati alla quarta posizione in classifica dietro la capolista Sudtirol (67 punti), Padova (59) e Feralpisalò (52), a quota 50 punti ma dopo una striscia non particolarmente felice di risultati che vede una sola vittoria e due sconfitte negli ultimi cinque match.

Seregno sfiora il fondo classifica in 16esima posizione su 20 squadre iscritte al girone, con 26 punti, tre sconfitte e due pareggi negli ultimi cinque incontri. I brianzoli ora affrontano mercoledì 23 Pro Vercelli in casa (alle 14.30) e quindi domenica 27 Virtus Verona in trasferta.

Renate sfida mercoledì 23 alle 18 la stessa Virtus Verona sempre in trasferta e quindi si gioca il derby con il Lecco domenica 27, in casa: i lecchesi inseguono a 38 punti in 7ma posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA