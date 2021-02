Calcio: serataccia per il Renate in serie C, colpo del Vis Nova Giussano in D Due vittorie, un pari e una brutta sconfitta per le brianzole di serie C e serie D impegnate nel turno infrasettimanale di campionato. Serataccia per il Renate, colpo in trasferta del Vis Nova Giussano.

In serie C serataccia per il Renate caduto per 3-0 sul campo della Pro Vercelli terza in classifica. Il Como, che ha vinto con uguale punteggio contro la Juve U23, ne ha approfittato per tornare in vetta alla classifica del girone.

“È la prima sconfitta pesante di questa stagione, che mi rende particolarmente curioso della reazione che avrà la mia squadra. Difficile commentare un 3-0, ma abbiamo il dovere di guardare subito avanti, alla partita contro il Pontedera”, ha commentato mister Aimo Diana.

In serie D colpo del Seregno che, in dieci uomini, ha espugnato il campo di Brusaporto e si prepara allo scontro diretto con la Casatese.

Ma colpaccio anche del Vis Nova Giussano sul campo del Sona nello scontro diretto del girone B: reti di Niang, Dugnani e Fall per il 3-2 in rimonta che vale 20 punti e un posto a metà classifica.

Nel girone A pioggia di gol anche tra Folgore e Castellanza, che è finita 3-3 e non ha cambiato le carte in classifica: la Folgore resta quinta con 29 punti, Castellanza segue a 28.

