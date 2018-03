Calcio, sconfitte per il Seregno e il Renate Nel turno di serie D e Lega pro dal calendario rivoluzione a causa del maltempo, doppia sconfitta per il Seregno in casa con la Caronnese e il Renate in trasferta sabato sul campo della Sambenedettese. Fermi tutti gli altri.

Si è fermata a quattro la striscia di vittorie del Seregno. Nella domenica di serie D dal calendario rivoluzione a causa del maltempo, ai brianzoli non è bastata la grande dimostrazione d’affetto dei tifosi che sabato mattina si sono rimboccati le maniche per pulire il campo del Ferruccio dalla neve e per garantire lo svolgimento della partita: il Seregno di mister Bonazzi ha perso 2-0 contro la big Caronnese, terza nella classifica del girone A. Decisivi per gli ospiti i gol di Corno al 7’ e Rossi al 42’. La squadra di casa ha sbagliato un rigore con Iori al 70’.

Domenica 18 marzo trasferta sul campo dell’Arconatese in un importantissimo scontro salvezza.

LEGGI Trenta tifosi del Seregno spazzano la neve dal Ferruccio per garantire la partita

LEGGI Il Seregno conferma e chiama i tifosi a spalare la neve; stop per la Folgore, l’Eccellenza e le giovanili

LEGGI Monza-Prato al Brianteo rinviata per neve

In Lega pro, il Renate sabato è caduto sul campo della Sambenedettese (seconda in classifica) per 2-0: trasferta amarissima con due gol subiti nei minuti di recupero al 91’ di Stanco e al 94’ di Esposito. Prossimo turno ancora in trasferta a Bolzano in uno scontro diretto di metà classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA