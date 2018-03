Seregno - Il fallo da rigore di Di Maio su Gambino, non visto dall'arbitro - foto dalla pagina di Facebook del Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, sconfitta tra le polemiche per il Seregno in serie D - VIDEO VIDEO - Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Seregno, che ha ceduto in trasferta 1-0 all’Arconatese. Malumore in casa brianzola per l’operato dell’arbitro che ha annullato un gol, non concesso un rigore, espulso quattro seregnesi.

Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Seregno, che ha ceduto in trasferta 1-0 all’Arconatese, al termine di una partita che definire brutta è un complimento e che, soprattutto nella ripresa, ha avuto come protagonista non richiesto l’arbitro Ivan Catallo di Frosinone. Decisivo è stato un acuto di Emanuele Romanini, a bersaglio poco prima della mezz’ora, con l’ausilio di una deviazione di Andrea Gritti che ha spiazzato Mikel Sangalli.

Nella ripresa, i tentativi di rimonta degli ospiti sono stati vanificati dal direttore di gara, che a cavallo della mezz’ora, in rapida successione, ha annullato per fuorigioco un gol di Andrea Gambino, che dalle immagini pare invece mantenuto in posizione regolare da Simone Dejori, ha perdonato il secondo cartellino giallo ad Alessandro Di Maio, che già ammonito, dopo aver commesso fallo a metà campo, ha allontanato platealmente il pallone, impedendo una rapida battuta della punizione da parte degli azzurri, e non ha ravvisato gli estremi del rigore in una vistosa trattenuta nell’area locale dello stesso Di Maio ai danni ancora di Gambino.

Nel parapiglia seguente a questa decisione, Luca Artaria ha poi steso l’altro ex Luca Di Lauri ed è stato espulso. Nel finale, sono stati cacciati per proteste dalla panchina anche Matteo Cannizzaro, l’amministratore delegato Matteo Fraschini e il preparatore atletico Cesare Ratti.

Arconatese-Seregno 1-0

Marcatore: 26’ pt Romanini (A)

Arconatese: Savini; Vettraino, Bonfanti, Di Maio, Dejori, Vavassori; Balacchi, Romanini (23’ st Di Lauri), Carollo (37’ st D’Errico); Sow, Doria (45’ st Finato). A disp.: Guerci, D’Astoli, Comi, Aprile, Novello e Rasini. All.: Livieri

Seregno: Sangalli; Capelli (38’ st Iori), Ondei, Mara (23’ st Gambino), Gritti, Acquistapace; Esposito (15’ st Djuric), Rossi, Cannizzaro (10’ st Ronchi); Artaria, Barzotti. A disp.: Lupu, Grandi, Pribetti, Caon e Cavalcante. All.: Bonazzi.

Arbitro: Catallo di Frosinone

Note: ammonito Di Maio (A); espulsi Artaria (S) al 32’ st per fallo a gioco fermo su Di Lauri e successivamente dalla panchina Cannizzaro (S), Fraschini (amministratore delegato S) e Ratti (preparatore atletico S) per proteste. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

