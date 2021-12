Calcio: Renate e Seregno premiate agli “Italian Sport Awards” Tre riconoscimenti per la stagione 2020/2021 hanno premiato la società presieduta da Luigi Spreafico. A Francesco Galuppini è andato il premio di Miglior attaccante del Girone A. Best Awards per la vittoria nel Campionato di Serie D alla società di Davide Erba.

La società calcistica Renate è una realtà in continua ed esponenziale crescita anche a livello nazionale. Nella decima edizione degli “Italian Sport Awards”, tenutasi nella sala consiliare del comune di Castellammare di Stabia, ben tre riconoscimenti per la stagione 2020/2021 hanno premiato la società preseduta da Luigi Spreafico.

Francesco Galuppini

(Foto by Franco Cantù)

Per il Girone A del campionato di serie C, infatti il Direttore Generale Massimo Crippa è stato insignito del premio di Miglior dirigente sportivo del Girone, mentre a Antonio Obbedio è stato riconosciuto il titolo di Migliori direttore sportivo. Non poteva certo mancare all’appello Francesco Galuppini a cui è andato il premio di Miglior attaccante del Girone A.Nel Gran Galà del calcio della stagione 2020/21 spazio anche all’Us. 1913 Seregno Calcio: alla società presieduta da Davide Erba è stato assegnato il Best Awards per la vittoria nel Campionato di Serie D.

