Calcio regionale in lutto per la morte di Giuseppe Baretti, ex presidente del Crl: un minuto di silenzio sui campi

Cordoglio anche in Brianza per la scomparsa sabato di Giuseppe Baretti, ex presidente del Comitato Regionale Lombardia. Un minuto di silenzio è stato disposto su tutti i campi del campionato di Eccellenza nelle gare in programma domenica 13 giugno 2021.

Originario di Villa d’Almè, e protagonista del calcio bergamasco, aveva 72 anni. È stato presidente del calcio regionale dal 2014 per due gestioni dopo una esperienza fin dal 2000 come Consigliere regionale, Delegato provinciale di Bergamo, Vice presidente vicario. Nel corso dell’ultimo mandato da presidente, dal 2016 al 2020, è stato Consigliere della Figc.

“Non ha mai smesso di contraddistinguersi per la grande umanità, la passione sportiva, lo spirito di servizio e la totale abnegazione con cui si dedicava al Comitato, caratteristiche che l’hanno reso il punto di riferimento di tutte le società lombarde. La sua presenza e la sua grande competenza e preparazione, soprattutto sui temi normativi che definiva sempre il suo “pallino”, sono stati un porto sicuro per tutti i collaboratori del C.R.L. e per tutti i dirigenti di società che in lui trovavano costantemente una risposta alle loro necessità. Ciao Beppe, hai lavorato tanto per tutti noi. Ora riposa in pace. Il tuo esempio ci guiderà sempre”, ha scritto il Crl.

“Il Seregno Calcio si unisce al cordoglio per la scomparsa del presidente Giuseppe Baretti, per anni ai vertici del Comitato Regionale Lombardia e consigliere federale in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti. Alla famiglia Baretti le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società”, ha scritto la società sui social.

Funerali martedì 15 giugno a Villa d’Almè alle 15.30.

