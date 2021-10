Calcio: premio speciale per Matteo Pessina allo stadio prima di Monza-Cittadella Un momento speciale prima di Monza-Cittadella di Serie B, in programma sabato 23 ottobre all’U-Power Stadium di viale Stucchi: la città e la società biancorossa premiano Matteo Pessina, campione d’Europa con l’Italia.

Un momento speciale prima di Monza-Cittadella di Serie B, in programma sabato 23 ottobre all’U-Power Stadium di viale Stucchi, tinto dal biancorosso del club e dall’azzurro dell’Italia. Il protagonista è il calciatore Matteo Pessina, che dal vivaio biancorosso aveva esordito in Lega Pro nel 2015 prima di volare verso altri palcoscenici. E di vincere il Campionato europeo nella magica estate 2021.

Il Comune di Monza rappresentato dal sindaco Dario Allevi (che per tutta l’estate ha ringraziato e fatto i complimenti a “Teone”) e l’AC Monza nella figura dell’amministratore delegato Adriano Galliani consegneranno un’attestazione di riconoscenza civica all’atleta monzese, fermo per un infortunio rimediato nel match con il Milan.

Monza Calcio Lega Pro campionato 2014-2015 calcio Monza Brianza - Pordenone 1 - 0 rete di Matteo Pessina

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale tornerà quindi nello stadio in cui ha debuttato tra i professionisti nel 2014-15 in Serie C, dopo sette stagioni nel vivaio brianzolo, per un omaggio speciale della sua città.

