Monza Campionato serie C 2019-2120 Finotto (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, serie C: poker del Monza contro la Juventus U23, in arrivo il derby brianzolo in Coppa Italia Il Monza riparte dopo la sconfitta contro Siena. Batte la Juventus U23 per 4-1 in trasferta e torna in testa al girone A della serie C riscavalcando l’Alessandria. Domenica trasferta ad Arezzo, mercoledì 9 ottobre Coppa Italia contro il Renate.

Il Monza batte 4-1 la Juventus Under 23 allo stadio Moccagatta di Alessandria nel posticipo della settima giornata di Serie C e torna in cima alla classifica del girone A riscavalcando l’Alessandria. Pratica chiusa già prima della mezzora per i biancorossi volati sul 3-0 con rete di Brighenti all’8’ e doppietta di Finotto (16’ e 21’). I bianconeri hanno accorciato le misure al 54’ con Mota che si è trovato solo in area davanti a Lamanna e di testa non ha sbagliato. Aveva nel frattempo mandato fuori un altro paio di occasioni il Monza ripartito in attacco.

La parola fine l’ha stampata Marchi all’88’ con un tiro potente dal limite a infilarsi nel sette. Domenica 6 ottobre trasferta ad Arezzo.

Intanto è stata ufficializzata la prima partita di Coppa Italia di serie C: Monza-Renate si gioca allo stadio Brianteo mercoledì 9 ottobre alle 17.30.

Juventus U23-Monza 1-4

Marcatori: Brighenti (M) al 8 pt, Finotto (M) al 16 pt e al 21 pt, Mota (J) al 9 st, Marchi (M) al 41 st



Juventus U23:



Monza:

Arbitro: Daniele Paterna della sezione AIA di Teramo, assistenti Trasciatti e Della Croce

Note. Ammoniti: Rosa (J), Bellusci (M), Fossati (M), Lepore. Recupero:0+3

