Calcio: pari del Seregno, l'unico punto per la Brianza nella domenica in campo

Un solo punto per la Brianza del calcio nelle partite giocate domenica 21 ottobre. L’ha conquistato il Seregno pareggiando senza reti al Ferruccio con lo Scanzorosciate. Il Seregno è salito a 7 punti nella classifica del girone B della serie D, con il quinto risultato utile in sei giornate (quattro pareggi).

Nel girone A la Folgore Caratese ha perso per 1-0 a casa del Lecco. Gol decisivo di Carboni al 34’ della ripresa; alla fine il presidente Criscitiello ha voluto fare i complimenti ai suoi nonostante la sconfitta.

Stop in rimonta in serie C per il Renate sul campo della capolista Pordenone: pantere in vantaggio alla mezzora con Venitucci, la capolista del girone B ha ribaltato le sorti con De Agostini (69’) e Barison (86’).

Con il Monza sconfitto in casa, in classifica il Pordenone allunga a 18 punti, davanti a Fermana 14, Lr Vicenza e SudTirol 13, Triestina e Ravenna 12, Feralpisalò, Imolese, Pesaro e Monza 11. Il Renate ha 5 punti.

