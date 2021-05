Monza Filippo Galli a un’amichevole del Monza in una foto d’archivio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, nuova avventura per Filippo Galli: responsabile dell’area metodologica del Parma Filippo Galli riparte dal Parma. L’ex difensore del Milan avrà il ruolo di raccordo fra tutte le squadre del club, dalla prima squadra alle giovanili.

Un nuovo incarico per il villasantese (ma monzese di nascita) Filippo Galli. Il campione del Milan, con più di 250 presenze in Serie A, è stato chiamato a dirigere l’area metodologica del Parma Calcio 1913. In pratica, a Galli toccherà, a partire da oggi, il ruolo di raccordo fra tutte le squadre del club, dalla prima squadra alle giovanili.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte del Parma Calcio – ha dichiarato l’ex difensore rossonero – Ringrazio il presidente Kyle Krause e il managing director sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso progetto. L’area metodologica, della quale sarò il responsabile, ha come obiettivo la crescita e la connessione di tutte le figure professionali dedicate allo sviluppo del talento“.

Anche la società emiliana ha dato l’annuncio dell’arrivo di Galli, primo acquisto per la nuova stagione, con un comunicato: “A Filippo - si legge - che inizierà la sua avventura nella nostra società a partire dal 19 maggio 2021, va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.

Galli vanta nella sua carriera un invidiabile palmares che comprende cinque scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane. Dopo aver concluso la carriera agonistica si è dedicato a quella di allenatore.

Per quattro anni si è seduto sulla panchina della Primavera del Milan (due stagioni da vice, due da allenatore responsabile), per poi ricoprire la carica di vice-allenatore di Carlo Ancelotti, con la prima squadra rossonera, per una stagione. Successivamente è stato per nove stagioni direttore del settore giovanile del Milan, vincendo una Coppa Italia Primavera, un’edizione del Torneo di Viareggio, uno scudetto Allievi, uno scudetto Giovanissimi e uno scudetto U-16. Dal 2019 ha collaborato con il settore tecnico della Figc con il ruolo di coordinatore del corso per responsabili dei settori giovanili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA