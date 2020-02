Calcio, non soltanto la Serie C: Monza-Renate, sfida al vertice in Under 17 Domenica al Monzello lo scontro decisivo tra Monza e Renate Under 17, le prime due forze del girone A: sin qui, continui avvicendamenti in vetta. Sfida nella sfida, quella a distanza tra il biancorosso Folla e il nerazzurro Sardo.

Si attende una domenica di grande calcio giovanile al Monzello. Alle 16 è in programma la sfida di campionato, lo scontro decisivo al vertice del girone A del torneo Under 17 nazionali di Serie C, tra i padroni di casa del Monza e gli altri brianzoli del Renate. Le due squadre stanno dominando la classifica e proprio nell’ultimo turno si sono scambiate il posto in vetta, dopo il pareggio delle pantere nerazzure sul campo del Lecco e la vittoria esterna del Monza per 0-4 ad Alessandria. La rivalità brianzola - Monza e Renate sono le prime due della classifica anche del girone A di Serie C, anche in questo caso i biancorossi hanno ben 17 punti di vantaggio - rivive dunque anche tra le formazioni giovanili. Una vittoria, da una parte o dall’altra, nonostante poi mancheranno ancora cinque turni al termine, potrebbe essere decisiva per la conquista del campionato.

Tra i sicuri protagonisti del match, dal lato biancorosso ci sarà l’attaccante Gabriele Folla che, con 12 gol segnati in questa stagione, è al secondo posto della classifica marcatori. Il Monza d’altro canto ha un attacco esplosivo, il miglior per distacco del girone con 53 reti segnate.

Dall’altra parte, in maglia nerazzurra, c’è molta attesa per la prestazione del trequartista Samuele Sardo, uno che ha già toccato la doppia cifra per assist regalati ai compagni e che trova sempre il modo per inserirsi positivamente, con strappi e buona tecnica, nell’azione offensiva della sua squadra.

