Calcio, nelle edicole il libro “RieccoCi”: il racconto del ritorno del Seregno in Serie C Da sabato 4 settembre a metà ottobre, 114 pagine al prezzo di 10 euro. Il libro di Paolo Colzani edito dal Cittadino è acquistabile nelle edicole di Seregno, con l’edizione Brianza Nord del giornale.

Sabato 4 settembre 2021: sbarca nelle edicole di Seregno il libro “RieccoCi”. Potrà essere acquistato fino a metà ottobre, in abbinamento all’edizione della Brianza Nord del Cittadino ed. Brianza Nord, al costo di 10 euro a copia: è il volume che celebra il ritorno degli azzurri tra i professionisti, un traguardo atteso per decenni.

Il testo, curato da Paolo Colzani, collaboratore del giornale che ha seguito da vicino le tappe del campionato che è culminato con il salto di categoria, in 144 pagine racchiude quattro macrosezioni: nella prima viene ripercorso un torneo difficile come non mai, scandito dagli ostacoli costituiti dall’emergenza sanitaria, con continui cambiamenti del calendario delle gare; nella seconda si dà voce ai tifosi, che in un buon numero hanno accolto l’invito a commentare la risalita; nella terza viene ricostruita la storia del calcio a Seregno, tra alti e bassi che, nel tempo, hanno regalato gioie e dolori; infine, trova spazio una ricca parte statistica, dedicata agli anni che l’undici seregnese ha vissuto in Serie C e in serie B.

Il libro è edito dal Cittadino per celebrare un successo sportivo che è anche un segnale della volontà del territorio di rialzare la testa, dopo la lunghissima lontananza dai campi del calcio che conta e, soprattutto, dopo la crisi innescata dalla pandemia.

