Calcio Monza in B challenge iniziativa per tifosi

Calcio, #MonzainBchallenge per colorare la Brianza (e i social) di biancorosso Si chiama #MonzainBchallenge ed è l’iniziativa promossa dall’Ac Monza per iniziare a far festeggiare i suoi tifosi e la città per il ritorno in serie B con striscioni o disegni biancorossi. Da esporre e pubblicare sui social.

Si chiama #MonzainBchallenge ed è l’iniziativa promossa dall’Ac Monza per iniziare a far festeggiare i suoi tifosi e la città per il ritorno in serie B. L’idea è semplice, l’obiettivo è colorare la Brianza di biancorosso.

“Scatena la tua fantasia” dice la società. Come? Ecco: «1) Crea una bandiera, una sciarpa o un qualsiasi vessillo biancorosso; 2) Esponilo fuori dal portone, dalla finestra o dal balcone di casa; 3) Fai una foto e taggaci nelle storie con #MonzainBchallenge».

Per colorare la Brianza coi colori del Monza e per festeggiare il ritorno in serie B dopo 19 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA