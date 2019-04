Calcio: Monza sconfitto a casa della Giana, vittoria preziosa per il Seregno Monza sconfitto per 3-2 nella trasferta sul campo della Giana Erminio a Gorgonzola in serie C, vittoria preziosissima per il Seregno che avvicina la salvezza diretta in serie D.

Monza sconfitto nella trasferta sul campo della Giana Erminio a Gorgonzola: 3-2 il finale a favore dei padroni di casa che hanno saputo reagire al vantaggio biancorosso iniziale con Brighenti (9’) e a piazzare un uno-due da ko nella ripresa: 57’ Rocco e 60’ Perna su rigore. Al 71’ Ceccarelli ha accorciato le distanze e dato l’illusione di riprendere la partita. Il Monza, che era senza Scaglia e Manca, ora è sesto nella classifica del girone B della serie C con 51 punti. Prossimo turno in casa col Rimini (penultimo).

Pareggio senza reti per il Renate a Fano.

Vittoria preziosissima per il Seregno che con i tre punti in casa col Legnago avvicina la salvezza diretta. Al Ferruccio è finita 2-1 con doppietta di Luca Artaria (un gol per tempo); inutile la rete di Peinaldo Lerena per gli ospiti. Il Seregno è salito a 39 punti nella classifica del girone B della Serie D. «Siamo vicinissimi alla salvezza ma non è ancora matematico, non molliamo ancora finché non arriva», ha commentato Artaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA