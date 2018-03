Calcio, Monza-Prato al Brianteo rinviata per neve Monza-Prato rinviata per neve. La Lega pro ha deciso il rinvio della gara in programma sabato 3 marzo allo stadio Brianteo in relazione alle nevicate di questi giorni.

Monza-Prato rinviata per neve. La Lega pro ha deciso il rinvio della gara in programma sabato 3 marzo alle 14.30 allo stadio Brianteo in relazione alle nevicate che in questi giorni stanno colpendo le regioni del centro-nord Italia e le difficoltà a mettersi in viaggio. Nei prossimi giorni verrà definita la data del recupero.

Rinviate anche Alessandria-Arzachena e Viterbese-Piacenza.

