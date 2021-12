Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Calcio Ac Monza serie B stadio U Power Stadium Monza Cremonese - foto Buzzi/Ac Monza (Foto by Chiara Pederzoli)

Calcio Monza: positivi al Covid saliti a cinque, quarantena e salta la trasferta contro il Benevento Ne dà comunicazione la stessa società biancorossa: «Sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori.L’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria».

Cinque positivi al Covid, tutti in quarantena e salta la partita di domenica 19 dicembre del campionato di Serie B contro il Benevento. Ne dà comunicazione ufficiale l’AC Monza: «a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori.Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021».

© RIPRODUZIONE RISERVATA