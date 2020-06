Calcio, Monza in serie B: per i tifosi anche le mascherine protettive biancorosse La festa promozione dei tifosi del Monza può continuare con le mascherine protettive sul tema “Monza in B”. Sono disponibili, ecco dove.

Non più solo magliette celebrative, sciarpe e bandiere. Per i tifosi del Monza ci sono anche le mascherine protettive tanto attese dopo averle viste indossate da mister Brocchi e dal sindaco alla conferenza stampa per la promozione in serie B.

Le mascherine celebrative “Monza in B” sono arrivate nei negozi del capoluogo ma anche della Brianza. Costano 6,90 euro.

LEGGI Calcio, Monza in serie B: è biancorosso mania e tutti cercano le mascherine

A Monza sono disponibili da Bar Pratum Magnum, Piazza Trento e Trieste 5; Portobello, via Mantegazza 5; Bellidù Eventi, via Monte Santo 4; Verba Res, via Arosio 14; Bar Derby, via Ponchielli 34.

In Brianza da Brambilla Alfredo Abbigliamento, via Don Minzoni 1, Agrate Brianza; Modamia Parrucchieri, via Massironi 20, Concorezzo; Planet Immobiliare, via Monza 34, Lissone; Birel Concept Store, via Alfieri 16, Lissone; Non Solo Giornali, Piazza Matteotti 10, Muggiò; Beauty & Hair Playa, via Casati 5, Muggiò; l’Angolo della Sicilia, via Maddalena 8/10, Varedo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA