Calcio Monza a Lugano, Paolo Berlusconi: «Obiettivo la serie A al più presto» - VIDEO VIDEO - Patron Silvio, accanto al fratello presidente e all’amministratore delegato Adriano Galliani, nella presentazione della partnership con Philipp Plein. L’occasione per rilanciare sulle ambizioni biancorosse: «Serie C? Di passaggio»

L’occasione per presentare una partnership, ma anche per ribadire una volta di più che il Monza sta costruendo giorno dopo giorno il proprio futuro. A Lugano, i vertici biancorossi si sono trovati per celebrare l’accordo con Philipp Plein, con il quale “siamo contenti di collaborare, sia per la persona con cui sigliamo l’accordo che per l’azienda”, ha spiegato Silvio Berlusconi, presente in Svizzera accanto al fratello Paolo, presidente del Monza, e all’amministratore delegato Adriano Galliani.

La presentazione, con Silvio Berlusconi e Philipp Plein



“Far parte di un brand come quello del Monza non è solo una partnership, ma un sogno”, ha spiegato proprio Plein. Che, contagiato dal clima ambizioso che si respira attorno al Monza, ha rilanciato: “Aspettatevi l’inaspettato”.

Un concetto che va a nozze con le parole di Paolo Berlusconi, che ha parlato di “Serie c passeggera. Siamo in un periodo di slancio, l’obiettivo è arrivare in serie A al più presto. Quella di Plein è una moda giovane, energica ed aggressiva e vorrei che così fosse anche la nostra squadra. La nostra missione è giocare bene, con sportività e rispetto. E, appunto, bel gioco”.

