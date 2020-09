Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Stadio Brianteo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio: lo stadio Brianteo del Monza diventa U-Power Stadium Accordo di sponsorizzazione tra Ac Monza e la società che si occupa di calzature e abbigliamento da lavoro: lo stadio Brianteo per il ritorno in B dei biancorossi diventa U-Power Stadium.

Il Brianteo diventa U-Power Stadium: succede grazie all’accordo di sponsorizzazione firmato nel corso dell’estate (a Villa Certosa, in Sardegna, scrive la società sportiva) tra l’Ac Monza e l’azienda che si occupa di calzature abbigliamento da lavoro. L’accordo sarà valido per la stagione calcistica 2020-21, quella che decreta il ritorno dei biancorossi in serie B dopo diciannove anni.

“L’intesa nasce durante un recente incontro tra il presidente di U-Power Franco Uzzeni e il presidente Silvio Berlusconi un solido patto tra imprenditori volto ad accompagnare l’Ac Monza verso traguardi sempre più importanti” scrive il club: U-Power “campeggerà, con lo stesso stile impeccabile che contraddistingue i suoi prodotti, sull’insegna della casa della squadra e anche su uno spazio esclusivo sul fronte delle divise da gioco”.

«La Passione è il cuore pulsante della grande famiglia biancorossa, pronta a vivere la stagione del grande sogno - ha commentato l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani - . Il Comfort è quello dello U-Power Stadium, implementato con nuovi servizi per far vivere allo spettatore un’esperienza sempre migliore. Il Lavoro caratterizza la Brianza, il nostro territorio di riferimento nonché zona di eccellenza industriale e imprenditoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA