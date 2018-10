Calcio, l’indiscrezione: «Berlusconi al Brianteo a seguire il Monza»

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Gazzetta dello Sport dà per certo che domenica 14 al Brianteo ci sarà anche Silvio Berlusconi a seguire il suo Monza. “Monza, oggi c’è anche Berlusconi” titola la “rosa”. E sarebbe la prima volta. L’appuntamento con il fischio d’inizio sarà alle 19: i biancorossi affrontano la Triestina.

Al debutto casalingo anche Simone Iocolano, il primo acquisto del nuovo corso. All’esordio, sul campo della Sambenedettese, era stato l’autore di un bell’assist che aveva portato i biancorossi al pareggio. Svincolato dal Bari, il 28enne, nonostante i capelli lunghi e parecchi tatuaggi, si adeguerà per quanto potrà alla linea societaria (“capelli corti e niente tatuaggi”).

«Mi legherò i capelli, mi piace essere ordinato in campo. Mentre i tatuaggi cercherò di nasconderli regalando giocate al Monza», ha detto Iacolano, che ancora sulla Gazzetta ha detto di aver ricevuto diverse proposte durante l’estate: «ma cosa c’è di meglio che giocare davanti ad una coppia che ha vinto tutto come Berlusconi-Galliani? Ho lasciato la serie B per tornarci al più presto».

