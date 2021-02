Calcio: l’ex della Fiorentina (e del Monza) Paolo Monelli guida le giovanili del Nuova Usmate Paolo Monelli alla guida delle giovanili dell’Asd Nuova Usmate: ex del Monza e poi in serie A con la Fiorentina, è già stato allenatore per tredici anni per i ragazzi della società biancorossa.

Paolo Monelli alla guida dell’attività di base dell’Asd Nuova Usmate: l’ex calciatore della Fiorentina in serie A è il nuovo responsabile, affiancato da GIanpiero Roppolo per la parte tecnica e organizzativa e Fabio Luongo come responsabile delle comunicazioni. Monelli è successore di Giulio Bassani e si occuperà quindi di Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti per la società di calcio usmatese.

Paolo Monelli nella Fiorentina

Nato nel 1963 in provincia di Reggio Emilia, l’ex calciatore è cresciuto anche nelle giovanili del Monza (77-78) e poi nei biancorossi in serie B (1978-1981): insieme a Daniele Massaro nel 1981 passa in serie A insieme a Daniele Massaro. Con la maglia viola ha giocato nella stagione 81-82 e poi dal 1983 al 1987 per poi passare alla Lazio, al Bari e in altre formazioni. Tra il 1980 e il 1984 ha giocato anche quindici partite nella nazionale Under 21 che arriva terza agli Europei del 1984.

In seguito è stato allenatore nelle giovanili del Monza per tredici anni.

